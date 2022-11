DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com início de eleições nos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos descem, revertendo ganhos anteriores, num dia em que os norte-americanos decidem que partido vai ter o controlo do Congresso. A yield da nota a dois segue a 4,709% e a congénere a 10 anos segue a 4,196%. Gregory Faranello, da AmeriVet, refere numa nota que "um governo dividido vai significar o fim da despesa", algo que Faranello diz que os mercados apreciariam. "O foco deve continuar na evoluç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.