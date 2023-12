DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com mercados laborais a enfraquecer

(DJ Bolsa)-- Os novos sinais de abrandamento dos mercados laborais dos EUA enfraquecem as yields dos Treasurys, provavelmente impulsionando as apostas de que a Reserva Federal vai começar a cortar as taxas brevemente. A ADP disse que o emprego do setor privado aumentou 103.000 postos de trabalho em novembro, face a 113.000 outubro. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma subida de 128.000. A ADP reportou uma subida de 5,6% dos salários homólogos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.