DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com persistência dos receios de recessão

(DJ Bolsa)-- A subida dos Treasurys continua, impulsionada pela perspetiva de uma recessão económica, enviando as yields de longo prazo para uma descida, enquanto as yields de curto prazo sobem com as expectativas de uma Reserva Federal dos EUA hawkish. A yield da nota a 10 anos desce para 2,936% face a 2,990% na segunda-feira, abaixo da yield da nota a dois anos, que segue a 3,037%. A queda das yields normalmente enfraquece o dólar, mas os receios ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone