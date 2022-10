DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com potencial de Fed menos hawkish

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuam à medida que a economia dos EUA dá mais sinais de abrandamento. As yields dos Treasurys a 10 anos caem para 4,079% face a um máximo anterior de 4,248%, enquanto a congénere a dois anos desce para 4,428% face a 4,514%. O índice de preços de casas S&P CoreLogic Case-Shiller desceu 1,1% em agosto face a julho, o segundo mês consecutivo de perdas. A descida de agosto também representou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.