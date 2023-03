DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com receios bancários

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys caem com o pânico bancário a voltar depois da ajuda de $30mM do First Republic Bank por 11 grandes bancos dos EUA. Os receios sobre o Credit Suisse, que esta semana recebeu mais de $50mM do Banco Nacional da Suíça, também ensombram os mercados. A yield a 10 anos desce 16 pontos base para 3,414%. Outro ativo seguro tradicional, o ouro, ganha 2,3% para 1967,90 e poderá encerrar no nível mais elevado desde abril se manter ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.