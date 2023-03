DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com sinais de abrandamento da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys acentuam as quedas depois de o índice de preços no produtor, ou IPP, de fevereiro ter caído mais do que o esperado, potencialmente reforçando o argumento a favor do alívio da política monetária. A yield a 10 anos segue nos 3,476% e a nota a dois anos segue nos 3,896%. O IPP principal desceu 0,1%, comparando com as expectativas do consenso de uma subida de 0,3%. A leitura de janeiro foi revista em baixa para 0,3% face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.