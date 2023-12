DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem; dados dos EUA devem revelar fragilidade

(DJ Bolsa)-- Os dados dos EUA desta semana devem revelar um abrandamento do mercado de trabalho, o que suportaria as expectativas de que os cortes das taxas de juro estão a aproximar-se rapidamente, pesando nas yields dos Treasurys. O conjunto de indicadores culmina na sexta-feira com o relatório do emprego de novembro, que deve revelar uma aceleração da criação de emprego, influenciada pelo final das greves de trabalhadores do setor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.