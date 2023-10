DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem face a máximos recentes

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys arrefecem um pouco depois de uma progressão súbita e de o relatório do emprego privado dos EUA da ADP ter ficado abaixo das expectativas. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 4,759% e as yields a dois anos a 5,109%, ambas não muito distantes dos máximos recentes. A ADP disse esta quarta-feira que o setor privado dos EUA criou 89.000 empregos o mês passado, face a 177.000 em agosto. Economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.