DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem face a novos máximos

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuam face aos máximos de quinta-feira num momento em que os mercados digerem a mensagem renovada da Reserva Federal dos EUA de taxas "mais elevadas por mais tempo". As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 4,470% e as yields a dois anos a 5,127%. As yields "continuam numa posição de conseguirem mais ganhos", refere o analista da Spartan Peter Cardillo numa nota. Os mercados recusam descontar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.