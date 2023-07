DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem; mercados aguardam orientações da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys seguem em baixa antes da decisão da Reserva Federal dos EUA, que deverá ser de um aumento de 25 pontos base das taxas de juro, com muita atenção centrada na conferência de imprensa do presidente da Fed, Jerome Powell, em busca de pistas sobre mais um aumento ou uma longa pausa. A subida desta quarta-feira está totalmente descontada, mas o rumo continua dependente dos dados. A ferramenta FedWatch da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.