DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem; mercados descontam cortes da Fed em 2024

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem, depois de uma semana de ganhos e antes do que deverá ser o último aumento das taxas de juro de 25 pontos base da Reserva Federal dos EUA, na quarta-feira. Os mercados estão a descontar uma pausa na restrição da política monetária com cortes esperados no primeiro semestre de 2024, mas alguns economistas pensam que as tendências de inflação tornam este alívio antecipado ...