DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem; mercados reavaliam estimativas de taxas

(DJ Bolsa)-- As apostas dos mercados de um corte inicial das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA passaram de março para maio depois de os recentes dados terem indicado uma economia demasiado forte para ignorar os riscos de um reacendimento da inflação. Na ferramenta FedWatch da CME, as probabilidades de que o alvo das taxas da Fed seja mantido a 5,25%-5,5% em março subiu para 54%, face a 19% há uma semana. Os dados da inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.