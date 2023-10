DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem na reabertura dos mercados de dívida dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys cedem parte dos ganhos recentes com a reabertura dos mercados de obrigações dos EUA no âmbito do impacto do conflito no Médio Oriente depois de um fim de semana prolongado. A nota a 10 anos segue nos 4,703% e a nota a dois anos segue nos 5,008%. Os comentários da Fed têm indicado que as yields elevadas podem trazer suporte para mais uma pausa das taxas. Os dados da inflação que são ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.