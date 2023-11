DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys cedem ganhos da semana passada

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys cederam os ganhos da semana passada, perante mais sinais de um abrandamento económico nos EUA. As vendas de casas novas em outubro desceram 5,6%, depois de uma subida de 12,3% em setembro. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma contração mais reduzida de 4,5%. A oferta de casas novas subiu para 7,8 meses face a 6,9 meses. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 4,439%, ligeiramente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.