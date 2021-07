DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys cedem ganhos recentes

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys de longo prazo estão a ceder a maior parte dos ganhos registados depois do leilão de terça-feira de obrigações com maturidade a 30 anos, em que a procura foi fraca, provavelmente por causa da renovação dos receios de inflação. As yields quebraram a tendência de queda depois do leilão para fechar em alta acentuada, mas estão agora de volta aos níveis pré-leilã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone