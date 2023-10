DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys com dificuldade em retomar subidas

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys ganham um pouco de força depois de o IPP de setembro ter sido mais robusto do que o esperado e antes dos dados do IPC de quinta-feira. O IPP subjacente subiu 0,3% no mês passado. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que o indicador mantivesse o ritmo de 0,2% de agosto. O IPC deve abrandar. Depois disso, a inflação PCE e os dados semanais do mercado laboral serão os restantes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.