DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys continuam a cair, podem influenciar taxas

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos caem para 3,530%. O presidente da Navellier & Co. reitera que a Fed nunca combate as taxas dos mercados, "por isso, se as yields dos Treasurys continuarem a moderar-se, então o FOMC tem de parar de aumentar as taxas de juro principais". Louis Navellier diz que janeiro tem sido caracterizado por fracas notícias económicas, como o abrandamento do crescimento dos salários, o índice ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.