DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys continuam a subir perante outlook hawkish

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam os ganhos depois de discursos hawkish de responsáveis da Reserva Federal dos EUA e num momento em que o acordo sobre o teto da dívida ainda não está fechado. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,751% e a congénere a dois anos a 4,393%, ambos de volta aos níveis de março. Os futuros de fundos da Fed indicam agora que os investidores esperam cada vez mais apenas um corte de taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.