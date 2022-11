DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys continuam em alta após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys continuam a subir após sinais mistos do mercado de trabalho dos EUA. A yield da nota a dois anos segue a 4,742%, acima de quinta-feira, mas um pouco abaixo do nível de antes dos dados. A yield da nota a 10 anos segue a 4,187%, subindo ligeiramente após o relatório do emprego de outubro. Os dados revelaram a criação de 261.000 empregos, face a um consenso de 205.000 e abaixo da leitura revista de setembro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.