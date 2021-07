DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys continuam em queda devido à Covid-19

(DJ Bolsa)-- A procura de Treasurys continua forte, enviando a yield a 10 anos para 1,225% face a 1,300% na sexta-feira. Embora alguns analistas receiem que os investidores estejam a subestimar o risco de inflação, a Cornerstone Macro alinha com a narrativa de que os aumentos do crescimento e dos preços estão a atingir um pico à medida que os consumidores recuam em alguns setores e os receios sobre a Covid-19 sobem. "Em termos abrangentes,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

