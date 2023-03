DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys de curto prazo sobem após discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys de mais curto prazo sobem com as declarações hawkish do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Senado. A nota a dois anos sobe para 5,002%, a marca em que fechou em junho de 1981. A nota a seis meses atinge os 5,215%, voltando para níveis de 2006. A promessa de Powell para combater a inflação agressivamente também aumenta a possibilidade de uma recessão, fragilizando a dí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.