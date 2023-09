DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys descem antes de Livro Bege da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuam face aos ganhos de terça-feira, enquanto os mercados aguardam pelo Livro Bege da Reserva Federal dos EUA, perante crescentes expectativas de que não haverá mais aumentos das taxas de juro. Entretanto, o deficit comercial de julho dos EUA aumentou menos que o esperado. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 4,251% e as yields a dois anos a 4,953%, ambas acima dos mínimos da sessão, mas abaixo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.