DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys descem após duas semanas de ganhos

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys caem enquanto os mercados descontam mais uma subida de 25 pontos base na próxima semana e com os crescentes receios sobre o teto da dívida. A nota a 10 anos segue nos 3,526% e a nota a dois anos segue a 4,142%. Os líderes republicanos têm planos para uma possível votação esta semana sobre um diploma que corta a despesa pública em troca do aumento do limite da dívida, avança o WSJ....