DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys descem com aumento de casos de Covid-19

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuam face a ganhos anteriores com a subida de casos de Covid-19 na China, mesmo com os investidores a recearem que a Reserva Federal dos EUA prolongue a restrição monetária. A yield a dois anos segue a 4,497% e a yield a 10 anos segue a 3,808%, com a inversão a sinalizar receios de recessão. Na atualidade, o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, apelou a um abrandamento do ritmo de subidas das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.