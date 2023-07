DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys descem com inflação dos EUA abaixo do previsto

(DJ Bolsa)-- A inflação mais baixa que o esperado dos EUA envia as yields dos Treasurys para uma queda uma vez que os mercados aguardam um final mais rápido do ciclo de aumentos de taxas da Reserva Federal dos EUA. A inflação subjacente homóloga situou-se nos 4,8%, face a 5,3% em maio e abaixo das previsões de 5%. O número principal fixou-se nos 3%, contra 4% no mês anterior e previsões de 3,1% numa sondagem do WSJ.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.