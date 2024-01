DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys descem depois de IPP dos EUA abaixo do esperado

(DJ Bolsa)-- A inflação no produtor dos EUA ficou abaixo das expectativas, contrariando a surpresa de quinta-feira do índice de preços no consumidor, ou IPC, e levando as yields dos Treasurys a caírem acentuadamente. O índice de preços no produtor, ou IPP, de dezembro caiu 0,1% em cadeia, enquanto os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam um aumento de 0,1%. Exceto alimentação e energia, o IPP estabilizou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.