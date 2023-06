DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys descem na maioria das maturidades

(DJ Bolsa)-- Os mercados parecem consolidar a ideia de que a Reserva Federal dos EUA vai manter as taxas de juro na reunião da próxima semana. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,699% e as congéneres a dois anos a 4,521%. A ferramenta FedWatch da CME coloca as probabilidades de uma pausa da Fed nos 77%, praticamente inalteradas face à semana passada, com as hipóteses de um aumento de 25 pontos base nos 54%. Isto elevaria o alvo das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.