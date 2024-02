DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys descem no regresso dos mercados dos EUA

(DJ Bolsa)-- A venda de obrigações dos EUA está a fazer uma pausa depois do fim de semana prolongado e perante os sinais de pressão deflacionista na China. Os responsáveis de política monetária chineses cortaram mais do que o esperado uma taxa de referência. A medida foi vista como uma indicação de que a economia continua fraca, potencialmente arrefecendo os preços globais. Depois das leituras surpreendentemente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.