DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys devem oscilar bastante no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys de longo prazo devem oscilar dentro de um intervalo bastante amplo, mas sem atingir os máximos de meados de junho durante o resto do ano, diz Dario Messi, analista de rendimento fixo da Julius Baer, numa nota. A curva da yield dos EUA desceu nas últimas semanas à medida que os receios sobre a recessão começaram a dominar o debate da inflação, enquanto os mercados interpretaram a retirada da orientaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone