DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys devem subir

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys devem subir enquanto os mercados ajustam o seu outlook à realidade da política da Reserva Federal dos EUA, diz Jim Smigiel, diretor de investimento da SEI, ao WSJ. "Temos tido uma massiva volatilidade do mercado de obrigações este ano." O responsável aponta para os grandes movimentos da yield dos Treasurys a 10 anos este ano, subindo para 4,08% antes da crise do SVB antes de cair para 3,29% e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.