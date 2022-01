DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys devem subir; investidores procuram mais retornos

(DJ Bolsa)-- A BlackRock reduziu ligeiramente a recomendação underweight para os Treasurys depois de um aumento surpreendente das yields este mês, mas continua a prever uma subida das yields, diz. "Prevemos uma subida acentuada das yields das obrigações este ano, consistente com uma realocação fundamental de ativos provocada pelo facto de os investidores quererem mais compensação pelo risco de deterem obrigaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

