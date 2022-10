DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys devem ter alcançado um teto

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys estão numa "negociação frenética, com os traders a agirem instintivamente", o que pode significar que o teto de curto prazo para as yields pode ter sido alcançado, refere Peter Cardillo, da Spartan, ao WSJ. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 4,221%, face a um máximo intradiário de 4,325%. As yields da nota a dois anos seguem a 4,498%, face a 4,642%. Cardillo espera que as yields a dois ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.