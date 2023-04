DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar caem após dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- O dólar e as yields dos Treasurys a 10 anos descem depois de as encomendas industriais e as vagas de emprego dos EUA terem caído em fevereiro. As encomendas industriais desceram 0,7% em cadeia, de acordo com o Departamento do Comércio dos EUA, contra uma descida de 0,6% prevista numa sondagem do WSJ. Em separado, dados do Departamento do Trabalho dos EUA revelaram que as vagas de emprego desceram 632.000 para 9,9 milhões em fevereiro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.