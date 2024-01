DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar caem após dados mistos dos EUA

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA cresceu 3,3% no quarto trimestre em termos homólogos, acelerando acima do previsto, enquanto as encomendas de bens duradouros foram dececionantemente fracas. Entretanto, foram efetuados 214.000 pedidos iniciais de subsídio de desemprego na semana passada, face a 189.000 revistos e mais que o estimado. O conjunto de dados agitou as yields dos Treasurys, que subiram inicialmente para depois caírem, enquanto os investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.