DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar caem após decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- O dólar e as yields dos Treasurys a 10 anos recuperam parcialmente das perdas iniciais registadas logo depois de a Reserva Federal dos EUA ter aumentado as taxas de juro em 25 pontos base, como era esperado, e sinalizado que pode parar de aumentar as taxas. O Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, apagou uma frase do comunicado em comparação com março em que dizia "que alguma consolidação adicional ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.