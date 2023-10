DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar podem cair com dados mais fracos dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys e o dólar podem reverter a tendência e passar a descer à medida que emergem sinais de fragilidade económica nos EUA, refere o diretor de research do MUFG, Derek Halpenny, numa nota. Comentários cautelosos do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, e do presidente da Fed de Filadélfia, Partrick Harker, na sexta-feira sinalizam que a economia dos EUA pode estar num ponto de viragem, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.