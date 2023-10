DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar retomam rumo ascendente

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys e o dólar sobem depois de a paralisação do governo federal dos EUA ter sido evitada e com a subida das perspetivas de mais um aumento de taxas da Reserva Federal dos EUA. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 4,641% e as yields a dois anos seguem a 5,104%, ambas a caminho de mais um máximo de vários anos. O WSJ Dollar Index sobe 0,2%, com a nota verde a subir 0,5% contra o euro e 0,3% contra o iene ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.