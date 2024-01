DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar sobem antes de dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys e o dólar sobem depois do feriado de Martin Luther King Jr. nos EUa e antes dos dados económicos de quarta-feira. A Fed de Nova Iorque disse que a atividade empresarial no estado desceu 29 pontos para -43,7 pontos na sondagem Empire State. Trata-se do nível mais baixo desde maio de 2020, disse a Fed. Na quarta-feira, as vendas a retalho dos EUA devem manter o nível de novembro e a produção industrial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.