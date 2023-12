DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar sobem após dados dos payrolls

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys e o dólar sobem depois de o mercado laboral dos EUA ter sido um pouco mais forte do que o esperado em novembro. Os dados contrariam o sentimento dos mercados de que a economia está a arrefecer rapidamente, o que pode levar a Fed a começar a cortar as taxas até março. Os payrolls não-agrícolas subiram 199.000, face a 150.000 em outubro e a um consenso de 190.000. O desemprego caiu para 3,7% face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.