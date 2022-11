DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, dólar sobem após declarações de Powell

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys e o dólar reverteram o rumo e sobem após a conferência de imprensa do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, sobre a decisão de política monetária. As yields a dois e a 10 anos caíram para mínimos de sessão depois da decisão da Fed de aumentar as taxas em 75 pontos base e a referência no comunicado ao desfasamento da política monetária, visto pelos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.