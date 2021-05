DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys e das Bunds podem cair no 2T

(DJ Bolsa)-- A Metzler prevê que as yields dos Treasurys a 10 anos e das Bunds a 10 anos caiam para 1,50% e -0,30%, respetivamente, até ao fim do segundo trimestre. A Metzler diz que os receios sobre os aumentos dos preços ainda não diminuíram, ao passo que as discussões sobre retirada dos estímulos devem continuar até às reuniões do Banco Central Europeu, a 10 de junho, e da Reserva Federal dos EUA, a 16 de junho.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

