DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys em queda com abrandamento económico

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys continuam em alta, pressionando as yields, perante expectativas de que a economia em abrandamento modere a restrição monetária da Reserva Federal dos EUA depois da decisão de taxas da próxima semana. A yield a dois anos segue a 4,425% e a congénere a 10 anos a 4,056%. As vendas de casas novas em setembro devem ter descido 13,4% em cadeia. Um aumento de 75 pontos base na próxima reunião está descontado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.