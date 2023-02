DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys enfraquecem antes das minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As minutas do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, a divulgar esta quarta-feira, devem suportar a perspetiva de uma longa luta contra a inflação. Os investidores esperam que a Reserva Federal dos EUA mantenha o ritmo de aumentos de taxas de 25 pontos base, levando a taxa de fundos federais para um intervalo entre 5,25%-5,5%. Gregory Faranello, da AmeriVet, refere que está "muito curioso acerca da decisã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.