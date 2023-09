DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys estáveis antes da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasury seguem estáveis face aos níveis de segunda-feira, mas recuperam de mínimos anteriores da sessão, enquanto os investidores aguardam por dados que poderão mover os mercados nos próximos dias. O índice de preços no consumidor, ou IPC, de agosto dos EUA deve revelar que a inflação está ainda elevada na quarta-feira. Contudo, "continuamos a ver a Fed a manter as taxas de juro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.