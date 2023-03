DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys ganham ímpeto antes da decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem em todas as maturidades depois das perdas da semana passada, à medida que os mercados consolidam a visão da possibilidade de uma subida de 25 pontos base. A nota a 10 anos segue nos 3,476%, face a um mínimo de 3,301% que atingiu esta segunda-feira, e a nota a dois anos sobe para 3,928% face a um mínimo intradiário de 3,62%. A ferramenta FedWatch da CME coloca as probabilidades de uma subida de 25pb ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.