DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys impulsionadas por dados do desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos sobem depois de os pedidos de subsídio de desemprego terem ficado abaixo do esperado, num sinal de resiliência do mercado de trabalho norte-americano, que favorece os argumentos de restrição monetária. A yield da nota a 10 segue a 3,621%, o nível mais elevado desde março, e a congénere a dois anos a 4,207%, o máximo desde abril. O Departamento do Trabalho dos EUA reportou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.