DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys impulsionadas por dados dos EUA

(DJ Bolsa)--Novos dados dos EUA apontaram para uma atividade económica resiliente e aumento do numero de despedimentos, fazendo com que as yields dos Treasurys subissem e a inversão da curva se acentue. As encomendas de bens duradouros aumentaram 1% em outubro, em comparação com 0,4% no mês anterior e superando as expectativas de aumento de 0,5%. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, por sua vez, ascenderam para 240.000, acima ...