DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys mantêm níveis elevados da semana passada

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys seguem em queda na maioria dos segmentos à medida que os mercados acompanham as negociações Biden-McCarthy na esperança por um acordo do teto da dívida dos EUA. O segmento a 10 anos segue a 3,694% e o de dois anos a 4,307%, ambos mantendo os níveis alcançados após a subida da semana passada. Os investidores continuam a crer que a Fed interrompa o ciclo de subidas até começar os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.