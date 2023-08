DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys mistas após dados do ADP

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys apresentam uma reação mista aos dados de emprego de agosto do ADP, que mostram um aumento de 177.000 empregos no setor privado dos EUA, abaixo dos 324.000 de julho e abaixo dos 200.000 previstos numa sondagem de economistas feita pelo WSJ. Os mercados estão a avaliar os dados laborais na suposição de que sinais de fragilidade podem impedir a Fed de aumentar novamente as taxas. As yields dos Treasurys a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.