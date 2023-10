DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys obtêm suporte dos dados do imobiliário dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys prolongam a subida depois de os dados das vendas de casas novas nos EUA terem superado as expectativas, suportando as expectativas de um período prolongado de elevadas taxas de juro. As vendas de casas novas em setembro atingiram os 759.000, face a 676.000 revistos em agosto e a uma previsão de 680.000 de uma sondagem do Wall Street Journal. A expansão mensal alcançou os 12,3%, contra um consenso de 0,7%, depois ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.